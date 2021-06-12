Поліцейські знайшли мертве немовля в будинку багатодітної жінки

На Житомирщині до лікарні потрапила жінка з ускладненнями після самостійних пологів. Поліція, яку викликали медики, обшукала будинок породіллі й знайшла там тіло немовляти, замотане в ковдру. За попередніми висновками експертів, дитина народилася живою.

Про те що жінка вагітна, у селі ніхто не знав і не помічав. Новина, що вона народила вдома, а дитина померла, розлетілася селом, коли сюди приїхала поліція.

«Все село шоковане, всі люди, бо ніхто цього не очікував і ніхто не думав», — каже жителька с. Великий Браталів Людмила Панчура.

Почалося з того, що 37-річна жінка викликала додому сімейного лікаря. Побачивши сильну кровотечу, той подзвонив у швидку. Медики шпиталізували жінку в районну лікарню, де вона працює фахівцем зі статистики.

«У важкому стані з важкою крововтратою. Вже з’ясували, що були пологи на дому», — каже головний лікар Любарської ЦРЛ Ярослав Рудницький.

Де немовля, жінка не казала, тож лікарі повідомили поліцію. Коли слідчі обшукали будинок, знайшли тіло дитини.

«У підсобному приміщенні знайшли замотане у ковдру тіло немовляти, дівчинки. За попереднім висновком, дитина народилася живою. Однак потім настала раптова смерть», — повідомила речниця Нацполіції Житомирської області Алла Ващенко.

Після допиту чоловіка і мами породіллі, з’ясувалося, що про вагітність жінки не знали навіть вони.

«Ніхто з її оточення не підтвердив факт вагітності, тобто є припущення, що вона її приховувала», — каже речниця Нацполіції Житомирської області Алла Ващенко.

Родичі жінки з будинку не виходять. Сусідка каже, вони досі не можуть оговтатися.

«Дуже переживає і плаче. Що там не зробилося, це трагедія в сім’ї і батько дуже переживає Він там вчора криком кричав», — каже сусідка Тетяна Шатрук.

Про сім’ю в селі кажуть лише добре. Батьки працюють, не пиячать, виховують трьох дітей, яким 12, 8 та 4 роки.

«Я не можу навіть уявити, вона настільки любить своїх дітей і, що могло статися», — каже сусідка Тетяна Шатрук.

«Як мати, вона чудова мати була, дітки чистенькі, нагодовані. Саша тоже чудовий батько», — додає жителька села, де сталась трагедія, Людмила Панчура.

Жодних скарг на бездоглядність малюків не було, кажуть і в службі у Справах дітей. Наразі тут чекають висновків слідства.

«Якщо буде з’ясовано, що мати винна, ми будемо ухвалювати рішення в межах чинного законодавства. У дітей є батько, у дітей є бабусі, дідусі, однозначно діти будуть у сім’ї», — каже начальниця служби у справах дітей Любарської ОТГ Леся Ющенко.

У поліції відкрили провадження. Померло немовля само чи матір спричинила шкоду, стане зрозуміло після проведення експертиз. Породілля нині у лікарні, її стан покращився. А дітей подружжя поки забрали до себе бабусі. // visnyk.lutsk.ua