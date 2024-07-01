Поліція Дніпра розшукує 14-річну дівчину (фото)

1 липня близько 6.00 неповнолітня Вікторія Павленко пішла з місця мешкання в Амур-Нижньодніпровському районі та зараз її місце перебування невідоме.

Прикмети дівчини: зріст 157 см, довге темно-русяве волосся, карі очі, худорлявої статури.

Була одягнена: шорти, коричнева кофта з капюшоном з написом білими літерами.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Вікторії Павленко, 2009 року народження просимо повідомити за телефоном: 0 (96) 884 83 94 або 102.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції