Поліція Дніпра розшукує 14-річну дівчину (фото)
1 липня близько 6.00 неповнолітня Вікторія Павленко пішла з місця мешкання в Амур-Нижньодніпровському районі та зараз її місце перебування невідоме.
Прикмети дівчини: зріст 157 см, довге темно-русяве волосся, карі очі, худорлявої статури.
Була одягнена: шорти, коричнева кофта з капюшоном з написом білими літерами.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Вікторії Павленко, 2009 року народження просимо повідомити за телефоном: 0 (96) 884 83 94 або 102.
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Дніпровського районного управління поліції