Поліція Дніпра розшукує 16-річну дівчину (фото)
18 серпня близько 22-ї години Олександра Стаднік пішла з місця мешкання в Самарському районі та до теперішнього часу її місцеперебування невідоме.
Прикмети: зріст близько 165см, худорлявої статури, волосся русяве з жовтим відтінком до плечей, очі блакитні.
Була одягнута: плаття темного кольору, світла шляпа, кеди чорного кольору.
Якщо Вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження Стаднік Олександри Олександрівни, 2006 року народження, просимо повідомити за телефонами: 067 999 92 23 або 102.
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Дніпровського РУП