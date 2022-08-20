Поліція Дніпра розшукує 16-річну дівчину (фото)

18 серпня близько 22-ї години Олександра Стаднік пішла з місця мешкання в Самарському районі та до теперішнього часу її місцеперебування невідоме.

Прикмети: зріст близько 165см, худорлявої статури, волосся русяве з жовтим відтінком до плечей, очі блакитні.

Була одягнута: плаття темного кольору, світла шляпа, кеди чорного кольору.

Якщо Вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження Стаднік Олександри Олександрівни, 2006 року народження, просимо повідомити за телефонами: 067 999 92 23 або 102.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП