Поліція Павлограда встановлює місце перебування трьох неповнолітніх дітей

15 січня близько 18.30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що о 15-й годині 11-річний Тимофєєв Роман разом з 10-річним братом Сергієм та 7-річною сестрою Анастасією пішли гуляти та до теперішнього часу не повернулись.

Були одягнені:

Роман — чорна куртка та чорна шапка, джинси, черевики.

Сергій – темно — синя куртка з червоними та білими смугами, бежеві черевики, камуфляжні штани.

Анастасія – довга темно-синя куртка, біла шапка з кольоровими смугами, чорні штани, черевики.

Якщо ви володієте інформацією про місце перебування Сергія, Романа та Анастасії Тимофєєвих, просимо зателефонувати за номерами 099 094 40 92; 095 473 68 92; (розшукова група) або на спецлінію «102».

Національна поліція України