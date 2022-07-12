Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклу малолітню дівчинку (фото)

Відділенням № 1 Кременчуцького районного управління поліції розшукується безвісно зникла В’юнник Маргарита Ігорівна, 2015 року народження, жителька Кременчука.

Відомо, що дівчинку у травні місяці забрала мама Севастьянова Олена Володимирівна, 1985 року народження, яка, в супереч рішення суду, дитину у визначений час не повернула. Поліція розшукує дитину з травня 2022 року. Наразі місцезнаходження дівчинки невідоме.

Шановні громадяни!

Якщо у вас є інформація про зниклу дівчинку, або вам відоме місце її перебування, просимо повідомити про це до Кременчуцького районного управління поліції в Полтавській області за телефонами: (098) 739-26-30 (чергова частина), (099) 793-35-04, (097) 451-88-93 (карний розшук), або 102.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Кременчуцького районного управління поліції)