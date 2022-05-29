Поліція розшукує зниклу жінку з трьома малолітніми дітьми (фото)

Повідомлення про зникнення 29-річної жительки Хмільницького району з дітьми надійшло до поліції 28 травня о 18 годині з Вінницької обласної інфекційної лікарні.

Того ж дня, близько 14 години жінка взяла своїх трьох дітей, віком 3, 4 і 5 років, які перебували в медичному закладі на стаціонарному лікуванні, на прогулянку та не повернулась.

Якщо комусь з громадян відома будь-яка інформація про місцезнаходження жінки та її дітей, прохання повідомити до поліції за тел.: (0432) 59-49-00, 0978175297 або 102.

Відділ комунікації поліції Вінницької області