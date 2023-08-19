Пожежа під Києвом сталася на території науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, є постраждалі

Пожежа у складському приміщенні, про яку повідомлялося у Київській області, сталася на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС, повідомив у суботу міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

“На території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС у складському приміщенні виникла пожежа. Інформація про причини уточнюється. Однозначно – не приліт. Є постраждалі працівники експертної служби”, – зазначив Клименко у Telegram.

З його слів, наразі пожежу локалізовано. Понад 20 рятувальників та 5 одиниць техніки гарнізонів Київської області та м. Києва задіяні до гасіння вогню.

Міністр закликав громадян задля безпеки не наближатися до місця пожежі.

Раніше про пожежу у районі столичної Кільцевої дороги, яка сталася після невстановлених вибухів, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У ДСНС України повідомили, що у селі Петропавлівська Борщагівка, що під Києвом, сталася пожежа у складському приміщенні. // УНН