«Правоохоронець», якого звільнили після конфлікту в столичному ресторані, планує оскаржити рішення начальства

Поліціянта, який раніше посварився з підприємцем у столичному ресторані мережі Goodwine, нібито звільнили, хоча він заявив, що такого наказу не бачив. Якщо ж таке рішення є, то правоохоронець має намір оскаржити його.

Про це поліціянт Віталій Манасян сказав у коментарі «Радіо Свобода».

За словами бізнесмена Максима Шкіля, суперечка сталася вранці 21 квітня в ресторані, коли виявилося, що його заброньований стіл зайнятий. Зі свого боку інший відвідувач, який і сів на місце підприємця, буцімто обурився поясненням щодо резерву. Як зазначив Шкіль, він «резерв відкинув і сів за стіл». Потім він нібито погрожував Шкілю та персоналу закладу.

У той час інші відвідувачі, як стверджує чоловік, обговорювали конфлікт, у відповідь на це жінка, що була з поліціянтом, заявила: «Ви навіть не уявляєте, хто ми».

Підприємець стверджує, що це був працівник департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Сам Манасян зазначив «Радіо Свобода», що принаймні донедавна справді там працював.

Згодом Шкіль оголосив про звільнення Манасяна. Це підтвердила поліція в коментарі «Українській правді».

Водночас правоохоронець заперечив звинувачення в тому, що той «поводив себе по-хамськи». За словами поліціянта, ніхто не переходив на нецензурні вислови, а розмова відбувалась у спокійному тоні. Він зауважив, що суперечка почалась через помилку персоналу ресторану: вийшло два бронювання на один стіл.

Окрім того, поліціянт заявив, що про своє звільнення дізнався зі ЗМІ та наказу про це нібито не бачив. А втім, у разі, якщо таке рішення дійсно є, то пообіцяв оскаржувати його у суді: «Якщо кажуть, що я — негідник, я ж знаю, що це не так. Я буду зобов’язаний відновити своє чесне ім’я, довести свою правоту, що я нікому не хамив».

Що відомо про бізнесмена та поліціянта?

Як пише «Центр протидії корупції», поліціянт Манасян нібито їздить на Audi RS6, вартість якої на спеціалізованих сайтах становить від 60 до 140 тисяч доларів. Хоча сам він заперечив це.

У нього також є брат Армен — заступник начальника Управління стратегічних розслідувань у Києві. Удвох вони «ділять квартиру в Києві під 100 квадратів».

Водночас бізнесмен Максим Шкіль у мережі відомий як голова Комітету з розвитку інфраструктури Федерації роботодавців. Також він володіє фірмою «Автострада», яка лише за 2021 рік отримала 46,6 млрд грн за програмою «Велике Будівництво», вказує ЦПК.

За даними проєкту «Наші Гроші», за 2 роки з початку повномасштабного вторгнення компанія отримала від держави 17,62 млрд грн, кажуть активісти. Окрім того, фірма Шкіля ремонтує тунель між станціями Київського метрополітену «Либідська» та «Деміївська». // hromadske