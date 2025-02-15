Путінські видали Трампу одного американця та одразу затримали іншого
Громадянина США затримали в аеропорту з великою кількістю наркотиків
У аеропорту «Внуково» затримали громадянина США, у багажі якого нібито виявили мармелад із канабісом. Арешт відбувся відразу після обміну ув’язненими між США та Росією: Вашингтон повернув свого громадянина Марка Фогеля, а Москва – Олександра Винника. Про це повідомило російське онлайн-видання «Агентство. Новости».
Нагадаємо, спеціальний посланець президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф 11 лютого відвідав Москву, аби забрати американця Марка Фогеля, який провів понад три роки за ґратами за звинуваченням у зберіганні наркотиків. Про це у соцмережі X повідомив радник президента США з національної безпеки Майк Волц та йдеться у новині New York Times.
Згодом обраний президентом США на посаду спеціального посланника у справах із заручниками Адам Бьолер у коментарі CNN заявив, що США звільнили ув’язненого Росією американського вчителя Марка Фогеля. Нині він уже перебуває на території Сполучених Штатів. // ГлавкомTweet