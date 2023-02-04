Роспаспортних «янукоїдів», про яких всі давно забули, позбавили українського громадянства. А що у сьогоднішніх т.зв. «слуг» народу?

Президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства низку чиновників часів президенства Віктор Януковича,

Про це передає УНН з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Підставою для такого рішення стала наявність у них російського громадянства.

Так у списку тих, хто був позбавлений громадянства України:

ексміністр міністр освіти та науки Дмитро Табачник

колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко

колишній глава адміністрації президента Андрій Клюєв

колишній голова Служби безпеки України Олександр Якименко

ексміністр доходів та зборів Олександр Клименко.

Також серед позбавлених громадянства України депутати місцевих рад від ОПЗЖ, зокрема депутат Одеської міської ради Віктор Баранський та депутат Харківської міськради Микита Шенцев. А також Богдан Клюєв, Віталій Слаба та колаборант Олександр Горбильов.