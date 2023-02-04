Роспаспортних «янукоїдів», про яких всі давно забули, позбавили українського громадянства. А що у сьогоднішніх т.зв. «слуг» народу?
Президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства низку чиновників часів президенства Віктор Януковича,
Про це передає УНН з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
Підставою для такого рішення стала наявність у них російського громадянства.
Так у списку тих, хто був позбавлений громадянства України:
- ексміністр міністр освіти та науки Дмитро Табачник
- колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко
- колишній глава адміністрації президента Андрій Клюєв
- колишній голова Служби безпеки України Олександр Якименко
- ексміністр доходів та зборів Олександр Клименко.
Також серед позбавлених громадянства України депутати місцевих рад від ОПЗЖ, зокрема депутат Одеської міської ради Віктор Баранський та депутат Харківської міськради Микита Шенцев. А також Богдан Клюєв, Віталій Слаба та колаборант Олександр Горбильов.
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