Скандал з відновленням «Охматдита»: «Укрнафта» відкликала донат благодійному фонду – перекаже ₴5 млн. безпосередньо лікарні

Компанія “Укрнафта” вирішила забрати свій донат на відновлення дитячої лікарні “Охматдит”, щоб забезпечити прозорість її використання. Замість передачі коштів через благодійний фонд, вони переказують 5 мільйонів гривень безпосередньо на рахунки лікарні.

Про це повідомляє Укрнафта у Facebook.

Компанія підкреслила, що вона вважає “критично важливим”, щоб ці кошти використовувалися безпосередньо на відновлення закладу, з повною прозорістю і строгим контролем.

Раніше ці ж кошти були направлені на рахунок благодійного фонду “Охматдит — Здорове дитинство”.

“Укрнафта” вірить, що тепер “кожна гривня буде витрачена прозоро” і виключно на відновлення лікарні.

“Громадськість буде пильнувати кожен крок. І вже скоро у відновлених приміщеннях “Охматдиту” знову лікуватимуть дітей. Дякуємо всім, хто підтримує відбудову Охматдиту. Разом ми зможемо більше”, — додали в заяві.

Нагадаємо, благодійний фонд “Охматдит – здорове дитинство” відмовився переказувати гроші на рахунок лікарні. Про це повідомили як генеральний директор лікарні Володимир Жовнір, так і голова благодійного фонду.

17 серпня гендиректора НДСЛ Охматдит Володимира Жовніра відсторонили до завершення перевірок правоохоронців і комісії МОЗ.

Після розголосу щодо наміру залучити технічний нагляд за виконанням ремонту фасаду та внутрішнього опорядження будівлі, пошкодженої від ракетного обстрілу 8 липня, фонд “Охматдит” прокоментував тендер на 14 млн грн.

Тендер на відбудову дитячої лікарні “Охматдит” у Києві буде скасовано. Його повторно оголосять уже на платформі Prozorro.

У БО “Благодійний фонд “Охматдит” – здорове дитинство” опублікували заяву після інформації про переможця тендера на відбудову лікарні із завищеною ціновою пропозицією. Там відкинули всі звинувачення щодо непрозорості та недоброчесності у використанні коштів, зібраних на відновлення корпусу “Охматдит”.

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