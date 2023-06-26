Столичні правоохоронці розшукують 16-річного хлопця (фото)

Під час прогулянки з батьком і меншим братом неповнолітній пішов на спортмайданчик та не повернувся. Правоохоронці звертаються до громадян про допомогу у розшуку підлітка.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від батька про те, що під час прогулянки із синами на стадіоні однієї із шкіл старший 16-річний син пішов на турніки та не повернувся. Востаннє хлопець перебував на території школи 131 на вулиці Литвиненко-Вольгемута.

Прикмети зниклого: на вигляд 16 років, зріст 180 см, середньої статури, очі сірі, коротке світле волосся.

Був одягнений у світло-блакитну футболку, чорні шорти, чорні кросівки та мав при собі бананку світло-коричневого кольору.

Правоохоронці звертаються до громадян, хто володіє будь-якою інформацію про місцезнаходження дитини або іншою інформацією, яка сприятиме встановленню його місцезнаходження, повідомити у поліцію за номерами:

063 560 2567, 093 860 9058 або на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції Києва