Столицю завтра накриє гроза зі шквальним вітром

Погода у Києві завтра, 14 липня, різко погіршиться. Столицю накриє гроза та шквальні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram.

Синоптики попереджають, що завтра вдень у Києві очікується злива та гроза, а також вітер з поривами до 15-20 м/с.

Жителям столиці радять під час сильного вітру триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі та дерев. Також киян закликають не паркувати біля них авто.

У разі підтоплень доріг та тротуарів у Києві потрібно звертатися до диспетчерської “Київавтодору” за номером: 0442847419.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, варто звернутися до “Київзеленбуду”: 0442724018. Також при падінні дерев можна викликати рятувальників за номером 101 або за телефоном 0444303713. При травмуванні людей телефонуйте 103.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, завтра по всій Україні очікуються короткочасні дощі з грозами, у деяких областях на півночі та сході можливі зливи. Синоптики попереджають, що на лівобережній частині України може бути град.

При цьому спека трішки спаде. Стовпчики термометрів вдень покажуть +20 +25 градусів, а на Закарпатті та на півдні +26 +31.