«Тайнус агентус»? Сприяти виїзду нардепа Трубіцина просили спецпризначенці

Про виїзд за кордон депутата Київради Владислава Трубіцина, якого в подальшому було викрито в коорупції, в січні 2023 року клопотали Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Про це повідомив речник ССО Олександр Кіндратенко у коментарі “Схемам“.

Деталі: У ССО розповіли, що у січні 2023 року справді просили начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова сприяти виїзду Трубіцина та ще 4 особам як волонтерам для забезпечення ССО “спеціальним обладнанням”.

В ССО додали, що “вкрай негативно” ставляться до того, що “ця особа скористалась таким приводом під час війни у своїх особистих цілях і не повернулась в Україну задля виконання процесуальних обовʼязків у суді”.

Пряма мова: “Вищезгадане звернення дійсно було ініційоване командуванням Сил спеціальних операцій в січні 2023 року. Мета цього звернення – виїзд за кордон Владислава Трубіцина як представника благодійного фонду “Рідна Оболонь” та ще чотирьох осіб, теж від цього фонду.

Виїзд потребував виконання ним та групою осіб спеціального завдання щодо забезпечення ССО спеціальним обладнанням. На жаль, характер завдання не може бути розкритим, так як містить дані, що становлять службову таємницю”.

Деталі: У листі, датованому 20 січня 2023 року, який “Схеми” дістали у власних джерел, командувач ССО ЗСУ Віктор Хоренко звертається на ім’я Буданова з проханням про сприяння виїзду п’ятьох осіб, “які є волонтерами”, серед них – Владислав Трубіцин. Вказується період виїзду – з 28 січня до 25 травня 2023 року.

Речник ССО прокоментував, чому виїзд був дозволений на такий тривалий період – на чотири місяці.

“Чому так? Тому що там було, крім Трубіцина, ще чотири особи. Кожна з цих осіб виїжджала, скажімо так, у різні проміжки часу, тому нас попросили, щоб ми зробили один загальний документ на всіх”, – пояснив Кіндратенко.

За його словами, під час звернення ССО до ГУР Владислав Трубіцин був попереджений про правила перетину державного кордону, повернення та відповідальність у разі вчинення ним неправомірних дій та додали, що на момент звернення, коли командування ССО зверталося до ГУР за сприянням, жодних обмежень щодо перетину кордону Владиславом Трубіциним не було.

“Інакше б Державна прикордонна служба не дозволила цій особі перетнути кордон”, – додав речник.

На питання про те, чому ССО цього разу не звернулися до Держприкордонслужби напряму самостійно, а залучали ГУР, прессекретар відповів наступне:

“Чому ми самі не можемо звернутися – ну, питання насправді досить таке просте, вірніше відповідь проста. Тому що процедурно співпраця ГУР і ДПСУ швидше і краще налагоджена, ніж ССО. Тобто ми звернулися до ГУР, бо процедурно це в них набагато швидше та простіше”.

У ССО прокоментували той факт, що, виїхавши за ініційованим ними дозволом, обвинувачений у хабарництві депутат зрештою не повернувся в Україну та перестав виходити на зв’язок.

Пряма мова: “Ми сприяли виїзду за кордон задля благих цілей, а саме забезпечення підрозділів ССО всім необхідним для боротьби з ворогом. Ми вкрай негативно ставимось до того, що ця особа скористалась таким приводом під час війни у своїх особистих цілях і не повернулась в Україну задля виконання процесуальних обовʼязків у суді”.

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