Трагічне ДТП на проспекті Григоренка в Києві: водій авто збив людину на переході й втік з місця події

16 грудня близько шостої ранку (між 6:15 і 6:30) на вулиці Григоренка у Києві автомобіль на великій швидкості збив людину на пішохідному переході та, не зупинившись, поїхав далі.

Невдовзі постраждалого госпіталізували, і в лікарні виявили перелом тазу, розрив селезінки, внутрішню кровотечу, перелом ребра та пневмоторакс.

За словами постраждалого, молодого чоловіка, він переходив вулицю Григоренка північніше від перехрестя вулиць Григоренка та Здолбунівської на нерегульованому пішохідному переході біля зʼїзду на вул. Тепловозну.

У першій (правій) смузі одна автівка зупинилася, що дозволило йому продовжувати переходити вулицю, але на наступній смузі інша машина виїхала на великій швидкості, збила його і, не зупиняючись, поїхала далі.

За інформацією постраждалого, позаду автівки, яка його збила, було ще два-три автомобілі, які зупинилися й стояли на переході, поки він підводився й переходив залишок дороги.

Цей випадок розслідує поліція. Якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка може допомогти у розслідуванні, просимо вас зателефонувати на 102 і повідомити її.