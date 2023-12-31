Троє українців загинули в ДТП у Польщі (фото)

Авто, у якому перебували чоловіки, врізалося у дерево.

У Польщі троє українців загинули сьогодні близько 12.40 у ДТП, що сталася на кордоні Глівіце та Жерниці (Сілезьке воєводство).

Автомобіль, яким керували чоловіки, врізався в дерево. Загиблі є громадянами України, – пише RMF24.

У польській поліції повідомили, що 40-річний водій автомобіля Audi A6 на повороті допустив бокове зіткнення з автомобілем Audi A4, який рухався з зустрічного напрямку, не впорався з керуванням, а потім з’їхав з дороги та врізався в придорожнє дерево. Троє чоловіків які їхали в даному автомобілі, громадяни України, загинули на місці. // LB.ua