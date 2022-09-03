У Чернігові стався вибух на виставці зброї, поранено дітей
У Чернігові, на Валу, під час виставки боєприпасів у суботу, 3 вересня, пролунав вибух. Поранення отримали двоє дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Суспільне“.
За попередньою інформацією, біля художнього музею проходила виставка боєприпасів, один з яких здетонував.
На місці працюють швидка та рятувальники.
За уточненими даними “Суспільного“, причиною травмувань двох дітей на виставці став ручний протитанковий гранатомет, який спрацював.