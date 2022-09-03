У Чернігові стався вибух на виставці зброї, поранено дітей

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У Чернігові, на Валу, під час виставки боєприпасів у суботу, 3 вересня, пролунав вибух. Поранення отримали двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Суспільне“.

У Чернігові стався вибух на виставці боєприпасів, поранено дітей

За попередньою інформацією, біля художнього музею проходила виставка боєприпасів, один з яких здетонував.

На місці працюють швидка та рятувальники.

За уточненими даними “Суспільного“, причиною травмувань двох дітей на виставці став ручний протитанковий гранатомет, який спрацював.

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