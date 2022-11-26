У Чернівцях СБУ спіймала секретаря єпархії УПЦ МП з неповнолітнім: священик виправдовується

За даними ЗМІ, молодій людині, яка проводила час з архімандритом, немає ще 18.

Співробітники Служби безпеки України під час обшуків в Чернівецької єпархії УПЦ МП застали архімандрита Микиту в ліжку з оголеним хлопцем. За даними ЗМІ, молодий чоловік виявився неповнолітнім.

Видання L.B. зазначає, що хлопець співає в хорі та йому ще немає 18 років. Повідомляється, що СБУ увірвалися в келію, де живе архімандрит в момент фізичної близькості з хлопцем.

Священнослужитель вже записав відеоспростування цієї інформації. За його словами, правоохоронці роздягли хлопця та сфотографували.

“Нас розбудили, розбили двері. Нас вивели з кімнат, всіх, хто був в єпархії, поставили до стіни, роздягли та сфотографували. Потім з’явилися непристойні добавки”, – заявив архімандрита Микита.

При цьому він звинуватив державні структури України у використанні деспотичних методів. Також священнослужитель УПЦ МП вказав, що обшуки проходили з 7:00 ранку і до 19:05 вечора.

Обшуки в храмах УПЦ МП – що відомо

22 листопада СБУ приїхала з обшуками в Києво-Печерській Лаврі після того, як в ЗМІ з’явилася інформація, що в одному з храмів прославляють “русский мир”.

Провели провели області в храмах УПЦ МП в областях, а саме на території Корецького Свято-Троїцького монастиря в місті Корець, жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері в селі Серники та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії Української Православної церкви Московського патріархату.

За даними СБУ, всього перевірили понад 350 церковних споруд та 850 осіб, з них понад 50 осіб були допитані. Серед них були як громадяни України, так і іноземці, а саме росіяни.

25 листопада СБУ провела контррозвідувальні заходи на території Черныівецько-буковинської єпархії УПЦ МП. При цьому повідомлялося, що під час обшуку слідчі стали свідками фізичної близькості секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП архімандрита Микити з хлопцем, який співає в місцевому хорі. // УНІАН