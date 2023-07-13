У ДТП на Прикарпатті водій загинув, троє пасажирів отримали тілесні ушкодження (фото)

Поліцейські розпочали кримінальне провадження.

Аварія сталася ввечері, близько 20:30. Водій на швидкості з’їхав у кювет. В салоні автомобіля окрім водія було троє пасажирів. З них одна – неповнолітня. Обставини ДТП з’ясовують слідчі.

12 липня на службу «102» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в с.Княждвір, Коломийського району. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції. Правоохоронці встановили, що 40 – річний водій автомобіля «Опель Вектра» не врахував дорожні обставини та не вибрав безпечної швидкості руху. Внаслідок не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та наїхав на огорожу.

У результаті аварії водій отримав тілесні ушкодження та помер на місці події. В салоні автомобіля перебувало ще троє пасажирів. 57 та 40-річні чоловіки, мешканці Печеніжинської ТГ, отримали тілесні ушкодження та доставлені до Коломийської ЦРЛ. 16-річна пасажирка з тілесними ушкодженнями госпіталізована до Коломийської дитячої лікарні.

Правоохоронці уже призначили ряд експертиз для встановлення причини дорожньо-транспортної пригоди. За фактом автопригоди слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Івано-Франківщини розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Поліція Івано-Франківщини закликає водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху! В жодному випадку не сідайте за кермо на підпитку!

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини