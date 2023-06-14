поліцейські встановлюють обставини смертельної дтп за участю вантажівки та мотоцикла

Унаслідок автопригоди, що сталася сьогодні, 14 червня, близько 11 години ранку на одному із перехресть у місті Ізмаїл, загинула одна людина.

Поліцейські попередньо встановили, що зіткнення сталося, коли 52-річний житель Вінниці, керуючи вантажним автомобілем, не пропустив 43-річного місцевого мотоцикліста, який рухався головною дорогою і мав перевагу в русі.

Унаслідок ДТП водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження несумісні з життям.

Керманич вантажівки не постраждав. Перевірка його на стан сп’яніння показала, що він був тверезий.

На місці події ще працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, яка встановлює повні обставини аварії.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.