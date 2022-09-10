У ДТП на Житомирщині загинули троє людей (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 9 вересня близько 21:50 на 220 км автошляху Виступовичі – Могилів-Подільський. У результаті зіткнення легковика з вантажівкою троє людей загинули, ще один чоловік з травмами потрапив до реанімації. Поліція розпочала досудове розслідування.

Попередньо, водій автомобіля «Skoda Fabia», 47-річний житель Вінниччини, рухаючись зі сторони м. Житомира, виїхав на зустрічну смугу для здійснення маневру обгону, де сталося лобове зіткнення з вантажівкою «DАF», що рухалась назустріч та за кермом якої перебував 58-річний житель Київщини.

У результаті ДТП на місці події загинули водій «Skoda» та пасажири цього ж авто: 49-річна жителька Калинівської громади Вінниччини та чоловік, особу якого поліцейські нині встановлюють. Ще одного пасажира іномарки, 38-річного жителя Вінницької області, ушпиталили до реанімаційного відділення Бердичівської лікарні.

Нині триває встановлення всіх причин та обставин події.

Поліцейські вкотре закликають водіїв транспортних засобів суворо дотримуватися Правил дорожнього руху. Керуючи автомобілем, будьте максимально обережні, обирайте швидкість руху та дистанцію, що дозволять вчасно зреагувати на зміну дорожніх обставин. Не виконуйте ризикованих маневрів! Пам’ятайте, що дозволена швидкість руху у населених пунктах – 50 км/год.

Користуйтеся пасками безпеки, дітей перевозьте, використовуючи спеціальні пристосування, що допоможуть убезпечити їх від травмування.

Відділ комунікації поліції Житомирської області