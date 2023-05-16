У Херсонській області підліток підірвався на міні

Published

У понеділок, 15 травня, у Херсонській області підліток підірвався на міні. Його планують шпиталізувати у лікарню Кривого Рогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

“У селі Трифонівка Великоолександрівської громади 17-річний хлопець натрапив на вибухівку, залишено російською армією”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через детонацію він дістав тяжкі травми.

“Пораненого шпиталізували до найближчого медзакладу, готується евакуація до лікарні в Кривому Розі”, – додали в ОВА.

Like

Tags:

You may also like...