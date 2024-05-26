На Вінниччині внаслідок трьох ДТП загинули двоє людей (фото)

Дорожньо-транспортні пригоди стались в обласному центрі, у Тульчинському районі та м. Калинівка. Слідчі за цими фактами розпочали кримінальні провадження.

24 травня близько 23.50 33-річний житель Тульчинського району, керуючи автомобілем Ford, за попередньою інформацією слідства, рухаючись неподалік с. Пилява Тиврівскої ОТГ, допустив зіткнення з мотоциклом Geon, який рухався у попутному напрямку.

Внаслідок ДТП 23-річний пасажир мотоцикла, житель м. Вінниця, від отриманих травм загинув. 38-річний вінничанин, керманич мотоцикла, був госпіталізований.

Того ж дня поблизу м. Тульчин зі сторони с. Копіївка 37-річна жителька Жмеринського району, керуючи автомобілем Lada, попередньо – не впоралась із керуванням та допустила наїзд на велосипедиста – 74-річного мешканця м. Тульчин. У результаті аварії велосипедист доставлений до лікарні.

25 травня близько 7.20 у центрі м. Калинівка відбулось зіткнення легковика Таврія з пасажирським автобусом Богдан під керуванням 61-річного водія, в результаті чого керманич легкового автомобіля, 62-річний мешканець Липовецької територіальної громади, загинув. За попередньою інформацією, пасажири автобуса не постраждали. На місці події працює поліція.

За фактами ДТП слідчі проводять розслідування за ч.ч. 1 та 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають покарання від обмеження волі до позбавлення на строк до восьми років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області