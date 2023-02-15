У Хмельницькому 29-річна жінка впала в кому та померла після візиту до стоматолога

Версії медиків та чоловіка померлої відрізняються.

29-річна Оксана Гладій з Хмельницького впала в кому та померла після візиту до стоматолога. Без матері залишився маленький син.

Як повідомляє місцеве видання Vsim.ua з посиланням на чоловіка померлої Михайла, 27 грудня жінка пішла у клініку FeloniuK clinic видаляти три “зуби мудрості”. Однак після анестезії вона впала у кому III ступеня, і провівши у ній місяць, померла.

Версія сім’ї померлої

Чоловік Гладій розповів, що це була їхня сімейна клініка для лікування зубів. Її відвідували і він, і покійна дружина вже не один рік. Оксана планувала встановлювати брекет-систему, тому попередньо пішла видаляти “вісімки”. Чоловік залишив дружину у клініці і мав забрати через півтори години, але поїхав туди, не дочекавшись дзвінка.

Михайло побачив дружину без свідомості, вона не дихала. Медики не підключили Оксану до апарату штучної вентиляції легенів і навіть не викликали швидку.

“У діях медиків була чітко виражена ятрогенія. Це означає, що лікар не допоміг, а нашкодив. Це їхній непрофесіоналізм і неправильно надана медична допомога”, – зазначив чоловік померлої, який сам є медиком.

Фахівці обласного серцево-судинного центру діагностували в Оксани кому III ступеня – найглибшу з усіх, що усіх, що існують. Жінка перебувала у цьому стані місяць, а потім лікарі діагностували смерть мозку. 2 лютого Оксана померла. Чоловік постійно був поруч.

Михайло впевнений, що у смерті Оксани винні лікарі. Він припускає, що медики передозували препарат, або сталося западання язика, що викликало ускладнення дихання.

У жінки залишився 3-річний син. Її поховали на Полтавщині, поряд із могилою батька.

Що кажуть у клініці

Власник стоматологічної клініки Роман Федосюк назвав трагедію “загадкою із великою кількістю припущень значної кількості лікарів та домислів сторонніх осіб”. Водночас він висловив співчуття сім’ї Оксани.

За його словами, всі деталі та обставини смерті жінки є лікарською таємницею і таємницею досудового слідства. Наразі результатів судово-медичної експертизи немає. При цьому Федосюк не виключає, що кому могло спровокувати лікування жінки в інших медзакладах чи прийом деяких медичних препаратів протягом останнього місяця.

“Причини і наслідки цієї події як раз і є предметом цих досліджень. Тому говорити щось без цих висновків – це неправильно по відношенню до Оксани і до всіх лікарів та медичного персоналу, які працювали з нею. Особливо це має значення тому, що дівчина померла після довготривалого лікування в комунальному закладі охорони здоров’я”, – заявив Федосюк.

Щодо ймовірної провини своїх підлеглих Федосюк заявив, що вважає їхні дії з надання допомоги “висококваліфікованими і якісними настільки, що навіть медична бригада швидкої медичної допомоги виконала виключно “функцію таксі”.

За фактом смерті Оксани Гладій відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 140 ККУ (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником). Слідство триває. // УНІАН