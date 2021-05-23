У Китаї через негоду загинув 21 учасник марафону в горах

У суботу, 22 травня, у провінції Ганьсу на північному заході Китаю було проведено екстрену рятувальну операцію. Через раптову негоду у смертельній небезпеці опинилися 172 учасники ультрамарафону у горах.

Попри зусилля понад 700 рятувальників загинув 21 спортсмен. Серед жертв опинився 31-річний Лян Цзин, неодноразовий переможець подібних змагань та володар двох національних рекордів.

Трагедія сталася у національному парку Ганьсу. Марафонці долали дистанцію 100 км по перетятій місцевості. Забіг почався за нормальних погодних умов. Було хмарно, але ніщо не передвіщало біди. Спортсмени були одягнені у шорти та футболки. Коли вони подолали вже понад 20 кілометрів, налетів шквальний вітер. Потім пішов град з крижаним дощем. За кілька хвилин різко впала температура повітря. Марафон перервали.

Зараз у лікарні перебувають вісім спортсменів. Стан деяких з них оцінюється як критичний. Місцева влада створила спеціальну комісію з розслідування причин трагедії. // Ігор КОЗЛОВ, «ФАКТИ»