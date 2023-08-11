Начальник районного військкомату на Одещині ще й «керував» у чотирьох житлово-сервісних центрах
Посадовець порушив встановлені законом України обмеження щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та суддівської практики, інструкторської практики зі спорту) або підприємницькою діяльністю.
Викрили факт порушення начальником районного ТЦК норм законодавства оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції. Фігурант, окрім основного місця роботи, всупереч ЗУ «Про запобігання корупції», перебував на керівних посадах чотирьох житлово-сервісних центрів та незаконно отримував додаткову заробітну плату. За майже два роки махінацій порушнику було нараховано майже 210 тис. грн додаткового доходу.
Відповідно до ч. 1 ст. 172-4 (Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності) кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафу від 5100 до 8500 гривень з конфіскацією отриманого доходу.
Протоколи про адміністративні правопорушення скеровані до Овідіопольського районного суду Одеської області.
Нагадаємо: воєнкому ТЦК одного з районів Києва поліцейські вручили протокол про корупцію – порушив вимоги антикорупційного законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України
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