Начальник районного військкомату на Одещині ще й «керував» у чотирьох житлово-сервісних центрах

Викрили факт порушення начальником районного ТЦК норм законодавства оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції. Фігурант, окрім основного місця роботи, всупереч ЗУ «Про запобігання корупції», перебував на керівних посадах чотирьох житлово-сервісних центрів та незаконно отримував додаткову заробітну плату. За майже два роки махінацій порушнику було нараховано майже 210 тис. грн додаткового доходу.

Відповідно до ч. 1 ст. 172-4 (Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності) кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафу від 5100 до 8500 гривень з конфіскацією отриманого доходу.

Протоколи про адміністративні правопорушення скеровані до Овідіопольського районного суду Одеської області.

Нагадаємо: воєнкому ТЦК одного з районів Києва поліцейські вручили протокол про корупцію – порушив вимоги антикорупційного законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України