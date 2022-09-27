У Києві попередили про перший рівень небезпеки

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У вівторок, 27 вересня, у найближчу годину зі збереженням до кінця доби у Києві, вночі та вранці 28 вересня туман.

Видимість 200-500 м. В таких умовах зберігається I рівень небезпечності — жовтий. Попереджає Інформатор з посиланням на ДСНС України.

Водіям під час водіння в тумані краще слідувати наступним порадам:

  • Знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар включити їх разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів дорогою.
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