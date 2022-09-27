У Києві попередили про перший рівень небезпеки
У вівторок, 27 вересня, у найближчу годину зі збереженням до кінця доби у Києві, вночі та вранці 28 вересня туман.
Видимість 200-500 м. В таких умовах зберігається I рівень небезпечності — жовтий. Попереджає Інформатор з посиланням на ДСНС України.
Водіям під час водіння в тумані краще слідувати наступним порадам:
- Знизити швидкість руху;
- за наявності протитуманних фар включити їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів дорогою.