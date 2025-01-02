У Києві вантажівка впала з Південного мосту (фото)

Рятувальники деблокували водія

2 січня о 06:45 до рятувальників Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на з’їзді з Південного мосту.

За попередньою інформацією, внаслідок поганого самопочуття, водій вантажного автомобіля “Volvo” не впорався з керуванням та перекинувся з мосту.

Рятувальники деблокували водія вантажівки й передали медикам. Чоловік від госпіталізації відмовився. Вогнеборці здійснили змив пального з проїжджої частини.

На місці виклику працювало 9 рятувальників та 2 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Причину події будуть встановлювати правоохоронці.

Головне управління ДСНС України у м. Києві