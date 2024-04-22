У Київській області мікроавтобус в’їхав у провалля на трасі, загинули двоє людей, ще семеро — поранені (фото)

Поблизу села Олива Іванківської громади Київської області вранці у понеділок, 22 квітня, мікроавтобус з пасажирами провалився у провалля, загинули двоє людей

Про це повідомляє ДСНС.

Семеро пасажирів дістали травми, вони знаходяться у тяжкому стані, потрібна деблокація. Усього в салоні автомобіля перебували дев’ять людей, додали у рятувальники.

Зазначається, що мікроавтобус віз людей на роботу у село Пісківка. Правоохоронці встановлюють обставини аварії. // NV