У Львові ветеран заявив, що його побили працівники ТЦК

У мережі зʼявився ролик із чоловіком, який представився ветераном і розповів про затримання нібито військовослужбовцями львівського територіального центру комплектування.

Як інформує «Главком», на відео з мережі 23-річний хлопець представився Андрієм Баглаєм. Він розповів, що три роки служив у Нацгвардії, однак звільнився за станом здоровʼя і має третю групу інвалідності.

За його словами, 16 травня приблизно о 23:30 він ішов додому, коли до нього підʼїхали військовослужбовці ТЦК

«Раптом під’їхав зелений бусик, звідки вискочило людей, може, п’ять. Ще не встигли нічого в мене запитати, я ще навушники не встиг зняти, мене вже вони почали «обнімати», чимось дали по спині так, що там тепер набряк, гематома ціла. Посадили в бус, почали далі бити по голові», – розповідає чоловік.

За словами чоловіка, опісля в нього уточнили дані та відпустили.

Нині в ТЦК триває перевірка: з’ясовують обставини й шукають тих, хто саме з військовослужбовців може бути причетний до інциденту.

«У разі підтвердження неправомірних дій військовослужбовців, винні нестимуть відповідальність, передбачену законом. Ми зацікавлені у якомога швидшому з’ясуванню усіх подробиць», – наголосили у ТЦК.