У Львові водій автомобіля «Peugeot 407» здійснив наїзд на дівчину та хлопця

Дорожньо-транспортна пригода сталася 11 травня, близько 15.45, поблизу перехрестя вулиць Княгині Ольги та Піддубного у Львові.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Peugeot 407», 38-річний львів’янин, здійснив наїзд на двох пішоходів – 17-річну жительку одного з сіл Львівського району та 18-річного мешканця Львова.

Внаслідок ДТП пішоходи отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів.

За фактом слідчі Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області