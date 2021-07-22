У мукачівському суді підсудний порізав себе

Обвинувачений у розбої чоловік чекав на початок суду щодо продовження тримання його під вартою

Чекаючи на початок засідання Мукачівського міськрайонного суду 41-річний закарпатець порізав собі шию і передпліччя. Поранення – незначні, чоловікові надали допомогу та знову доставили до слідчого ізолятора. У суді мали розглядати клопотання щодо продовження тримання його під вартою: у березні цього року закарпатець скоїв розбій.

За її словами, наразі здоров’ю чоловіка нічого не загрожує. Правоохоронці з’ясовують, яким предметом наніс собі ушкодження затриманий та звідки його взяв. Призначені відповідні експертизи.