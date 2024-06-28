У Миколаєві на одному пляжі за день потонули дитина і літній чоловік

У Миколаєві у річці Південний Буг потонули двоє людей, серед яких — 11-річний підліток.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

За словами надзвичайників, інциденти сталися 27 червня з інтервалом в одну годину на місцевому пляжі Намив.

Тоді 11-річний підліток пішов купатися та зник. Згодом його тіло дістали з води очевидці та намагалися відкачати. Пізніше медики «швидкої» продовжили реанімувати хлопця, проте їм це не вдалося.

Пізніше того ж дня рятувальники виявили ще одне тіло за 6 метрів від берега — 74-річного чоловіка.

Загалом від початку місяця на водних об’єктах України загинули 147 людей, з них — 30 дітей.

Рятувальники закликали дотримуватись правил поведінки на воді, а батькам нагадали не пускати дітей купатися самих. // hromadske