У острова Березань на Николаевщине нашли перевернутую лодку и два тела

Поиски еще одного человека продолжаются

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

22 ноября в 08:53 на спецлинию 101 от дежурного отдела пограничной службы «Очаков» поступило сообщение о том, что местный рыбак, в акватории Черного моря вблизи острова Березань, обнаружил перевернутую алюминиевую лодку и тела двух погибших мужчин. По его словам, в лодке находились три человека.

Спасатели 22-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС на резиновой лодке AquaStar-400 добрались до места трагедии и транспортировали на берег тела погибших в 1949 и 1961 годов рождения.

Также продолжались поиски третьего мужчины 1967 года рождения, тело которого не найдено. 23 ноября поиски продолжены. // Преступности.НЕТ