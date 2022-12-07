У Полтаві хлопець загинув в результаті враження електричним струмом

До Полтавського районного управління поліції 5 грудня, близько 21:30, надійшло повідомлення від медиків про смертельне враження струмом 19-річного мешканця Лохвицької громади. Поліція відкрила кримінальне провадження.

За попередньою версією слідства, електротравму несумісну з життям юнак міг отримати, під час спроби самостійно відремонтувати обігрівач за місцем мешкання у Полтаві.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження призначено судово-медичну експертизу. Досудове розслідування триває.

Поліція Полтави закликає жителів та гостей міста неухильно дотримуватись правил протипожежної безпеки, відповідально ставитись до використання обігрівачів та інших електроприладів.

Особливу увагу приділяйте дітям! Їм потрібно нагадати про небезпеку електроприладів та джерел підвищеного тепла.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського РУ поліції)