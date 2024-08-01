У російському Нижньому Тагілі внаслідок вибуху газу обвалився під’їзд п’ятиповерхівки (фото, відео)
Газовий балон вибухнув у п’ятиповерховому будинку у Нижньому Тагілі Свердловської області РФ, через що стався обвал під’їзду.
Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС.
«У Нижньому Тагілі на Сибірській вулиці у житловому п’ятиповерховому будинку стався вибух газового балона, внаслідок якого стався обвал під’їзду з п’ятого по перший поверх», – сказав співрозмовник агентства.
На болотах у Нижньому Тагілі внаслідок вибуху газу обвалився цілий під’їзд багатоповерхівки pic.twitter.com/yPVj0rp4zH
— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 1, 2024
За попередніми даними, постраждали п’ятеро людей. Під завалами можуть перебувати люди, наразі рятувальники розбирають завали. Зруйновано близько 15 квартир. // ГлавкомTweet