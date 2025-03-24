У Росії розбився штурмовик Су-25

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У Приморському краї Російської Федерації під час виконання навчально-тренувального польоту впав штурмовик Су-25.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Водночас пілот Су-25 катапультувався та вижив. Його вже знайшла пошуково-рятувальна група.

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