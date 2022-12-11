У столичній багатоповерхівці стався вибухнув акумулятор

У суботу, 10 грудня, у Голосіївському районі Києва стався вибух у житловому багатоповерховому будинку. Спочатку сталося коротке замкнення електромережі, через це трапилась пожежа, а в результаті — вибухнув гелевий акумулятор.

Про це повідомляє Інформатор з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

“Під час розвідки з верхніх поверхів було виведено 10 осіб на безпечну відстань. Внаслідок вибуху вилетів склопакет, пошкоджено меблі, побутову техніку, закопчено стіни та стелю, також біля будинку пошкоджено поруч припаркований автомобіль. Пожежу локалізовано о 17:24 та ліквідовано о 17:31 на площі 10 кв.м”, — повідомили рятувальники.

Інцидент трапився у квартирі, яку використовували як офісне приміщення. На щастя, ніхто не постраждав.

Небезпека акумуляторів

Під час відключень світла українці шукають різних способів забезпечити свої будинки джерелами електроенергії та тепла. Зокрема, один із них — поєднання автомобільного акумулятора та інвертора. Це відносно недорогий спосіб, порівняно з купівлею генератора або зарядної станції, проте він має низку недоліків та може бути небезпечним.

Варто пам’ятати, що акумулятор автомобіля розрахований на експлуатацію на відкритому просторі. В закритому приміщенні без вентиляції та обвітрення, пари будуть накопичуватись в одному місці. Це може призвести до отруєнь, пожежі або вибуху. Користуватися саморобними конструкціями зі свинцевими акумуляторами можна, тільки якщо ви особисто ручаєтеся за правильність напруги заряду в будь-яких умовах.