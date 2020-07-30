На Николаевщине водители фур высыпают на дорогу груз, чтобы не проходить весовой контроль

В Николаевской области на трассе Н-24 Николаев-Благовещенское 24 июля водители двух седельных тягачей с прицепами высыпали на дорогу груз гранитного отсева, чтобы не проходить весовой контроль.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в «Укртрансбезопасности» в Николаевской области.

Водители фур DAF и Mercedes-Benz перед заездом на пункт весового контроля разгрузились – высыпали отсев и отказались измерять вес.

В «Укртрансбезопасности» пояснили, что сотрудники ведомства провели документальный контроль, по результатам которого и обнаружили перегруз — в накладных был прописан вес перевозимого груза. Вес грузовиков составил 44,83 тонны и 45,89 тонны при максимально допустимом весе в 40 тонн. Водителей грузовиков обязали заплатить в сумме 101 евро за проезд перегруженного транспорта. Также за нарушение габаритно-весовых норм могут выписать штрафы на общую сумму в 34 тысячи гривен.

Как стало известно «Преступности.НЕТ», оба грузовика принадлежат бизнесмену Зубкову.