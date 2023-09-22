УЧениця автошколи їхала Прагою зі швидкістю 180 км/год. Її не зупинила навіть стрілянина поліцейських

Минулими вихідними співробітники празької поліції переслідували жінку-водія, яка відмовлялася зупинятися. Вона їхала Прагою зі швидкістю до 180 км/год, і навіть попереджувальний постріл не зупинив її. Жінка виправдовувала свою поведінку тим, що їй потрібно скласти іспити з водіння.





У суботу на вулиці На Бєлідлі співробітники патрульно-постової служби помітили жінку-водія, яка при спробі зупинити її натиснула на педаль газу та поїхала. За словами поліцейських, жінка їхала неосвітленим автомобілем зі швидкістю до 180 км/год. Вона проїхала на червоне світло, виїхала на зустрічну смугу та створила небезпеку для інших водіїв.

«Зрештою, вона звернула з дороги в поле і поїхала далі, незважаючи на попереджувальний постріл у повітря. Її зупинили лише дерева, в які вона в’їхала та пошкодила передню частину автомобіля», — сказала прес-секретар Йіржина Ернестова.

29-річна жінка та 21-річний пасажир вийшли з машини під дулом пістолета. У жінки-водія було виявлено метамфетамін.

Жінка пояснила свою поведінку тим, що злякалася поліції і тому поводилася розгублено. У неї не було прав водія, тому що вона мала скласти останній іспит в автошколі. Поліція займається розслідуванням цієї справи.

Джерело: novinky.cz