Украине за минувшие сутки зафиксировано 6377 новых случаев COVID-19

Среди заболевших – 309 детей и 263 медработника.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 1904 человека;

выписаны из больниц – 712 человек;

летальных случаев – 219;

выздоровели – 5687 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 64 126 (в том числе методом ПЦР – 33904, методом ИФА – 15116)

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 15106.

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1416438 человек;

выздоровели – 1204916 человек;

летальных исходов – 27 423;

проведения ПЦР-тестов – 7188346.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 644 случая;

Винницкая область – 575 случаев;

Волынская область – 125 случаев;

Днепропетровская область – 226 случаев;

Донецкая область – 118 случаев;

Житомирская область – 141 случай;

Закарпатская область – 399 случаев;

Запорожская область – 218 случаев;

Ивано-Франковская область – 502 случая;

Киевская область – 320 случаев;

Кировоградская область – 31 случай;

Луганская область – 74 случая;

Львовская область – 523 случая;

Николаевская область – 229 случаев;

Одесская область – 586 случаев;

Полтавская область – 153 случая;

Ровенская область – 173 случая;

Сумская область – 50 случаев;

Тернопольская область – 148 случаев;

Харьковская область – 270 случаев;

Херсонская область – 6 случаев;

Хмельницкая область – 152 случая;

Черкасская область – 151 случай;

Черновицкая область – 533 случая;

Черниговская область – 30 случаев.

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