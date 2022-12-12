Укргідрометцентр оголосив штормове попередження (карта)

13 грудня у багатьох областях України діятиме жовтий рівень небезпеки.

В Україні 13 грудня очікується погіршення погоди. Зокрема, Укргідрометцентр прогнозує снігопади, налипання мокрого снігу, ожеледицю та сильний вітер.

Через негоду на завтра синоптики оголосили у більшості областей України І рівень небезпечності.

“13 грудня на дорогах України, крім південно-східної частини, ожеледиця”, – йдеться у попередженні.

Також вдень у центральних (крім Вінницької), Харківській та Сумській областях очікується значний сніг та мокрий сніг, а також налипання мокрого снігу. А на сході країни очікуються пориви вітру 15-20 м/с. // УНІАН