Припинено безпідставне використання гідроспоруд вартістю ₴250 млн. для приватного рибогосподарства 

Рішенням Господарського суду Вінницької області задоволено позов Гайсинської окружної прокуратури до фізичної особи-підприємця про зобов’язання повернути державне майно – гідротехнічні споруди вартістю 250 млн гривень, які розташовані в с. Ольгополі Гайсинського району.

Прокуратура в судовому порядку ініціювала відновлення законності використання державного майна, оскільки ФОП з 2005 року безпідставно використовував вищевказані гідротехнічні споруди під час своєї рибогосподарської діяльності.

Вказані дії ФОПа позбавляли державу можливості отримувати кошти у вигляді орендної плати за користування гідротехнічними спорудами.

З огляду на це прокуратура у судовому порядку ініціювала їх повернення у власність держави, відтак після набуття рішенням законної сили вживатимуться заходи щодо його реального виконання.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури