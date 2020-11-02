На Чернігівщині прокурор на зустрічній смузі влаштував ДТП, в якій загинули двоє людей (фото)

Прокурор за кермом автомобіля Acura виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ.

Зранку 2 листопада керівник однієї з місцевих прокуратур Чернігівської області поблизу смт Березна скоїв смертельну ДТП. Винуватця аварії затримано, інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

Згідно з повідомленням, прокурор, перебуваючи за кермом автомобіля Acura, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ. Від отриманих травм водій та пасажирка автомобіля ВАЗ померли на місці.

«Прокурора затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу», — повідомляють в ОГП.