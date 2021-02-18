Умер актер Андрей Мягков

В четверг, 18 февраля, на 83-м году жизни умер народный артист России Андрей Мягков.

Об этом сообщили в МХТ имени Чехова, где служил актер, передает «Медуза».

Предварительной причиной смерти считается острая сердечная недостаточность.

Андрей Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. В 1965 окончил Школу-студию МХАТ. После этого поступил в театр «Современник», а в 1977 году перешел в Московский художественный театр имени Чехова.

Мягков — один из наиболее популярных актеров Советского Союза. Его первая роль в кино — дантист Чесноков в комедии «Похождения зубного врача».

Прославило же артиста многолетнее сотрудничество с режиссером Эльдаром Рязановым. Картины «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс» стали культовыми в СССР.

Считалось, что Мягков был, по большей части, комедийным актером, но в его активе имеется достаточное количество крупных драматических ролей. Он сыграл Алешу в «Братьях Карамазовых», Алексея в «Днях Турбиных» .

С 1987 года служил в МХТ имени Чехова. Обладатель множества наград и премий.

Мягков также известен как писатель в жанре детектива. // Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»