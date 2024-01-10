Унаслідок ДТП в Одеському районі було травмовано 7-річну дитину

Автопригода сталася сьогодні близько 14-ї години у місті Чорноморськ.

Поліцейські попередньо встановили, що водій автомобіля «Hyundai» буксирував зламаний «ВАЗ», а під час руху по вулиці Олександрійська буксирувальний трос обірвався. Водій «ВАЗа» втратив контроль над легковиком та виїхав на узбіччя, де стояли люди, травмувавши семирічну дівчинку. Дитину доставили до Чорноморської міської лікарні для надання допомоги.

На місці дорожньо-транспортної пригоди працює слідчо-оперативна група. Встановлюються повні обставини події.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Одеське районне управління поліції №2