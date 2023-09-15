Унаслідок зіткнення легковика з мікроавтобусом у Білгород-Дністровському районі одна людина загинула, ще одна – госпіталізована

Автопригода сталася сьогодні, 15 вересня, близько восьмої години ранку поблизу міста Татарбунари. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Білгород-Дністровського районного відділу поліції Одещини

Попередньо поліцейські встановили, що 24-річна жителька Татарбунар, рухаючись трасою Одеса – Рені за кермом автомобіля «ВАЗ 2107», на заокругленій ділянці дороги не впоралася з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху, та допустила зіткнення з мікроавтобусом «Peugeot Boxer» під керуванням 58-річного одесита.

Унаслідок ДТП 37-річний житель Рені, який перебував на пасажирському сидінні легковика, загинув на місці, а кермувальницю госпіталізували до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Водій мікроавтобуса не постраждав. Його перевірили на стан сп’яніння – він був тверезим.

«На місці події працювали слідчі відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції та співробітники ДСНС. Відомості поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. В рамках розпочатого провадження транспортні засоби помістили на арештмайданчик та призначили низку експертиз. Триває слідство», – прокоментував подію начальник територіального підрозділу поліції Віктор Дудка.

Поліцейські закликають водіїв неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху, адже це запорука збереження людського життя та здоров’я.