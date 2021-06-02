В Днепре и области разыскивают пропавшего 15-летнего подростка (фото)

В городе Новомосковск Днепропетровской области разыскивают пропавшего без вести 15-летнего Артема Радчука, который 28 мая ушел из дома в неизвестном направлении и с тех пор о нем ничего не известно.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 15-17 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы русые короткие, глаза голубые, имеет шрам на лбу в форме полумесяца около 10 см.

Был одет в черную футболку, спортивные штаны и кроссовки черного цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего парня, просьба сообщить по телефонам: 102, (096) 739-54-67, (095) 693-17-46 или другим удобным для вас способом.