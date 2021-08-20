В ДТП на Запорожье погибли двое взрослых и двое детей (фото)

Автомобиль столкнулся с другим и загорелся на трассе в Запорожской области, погибли четыре человека, двое из которых — дети.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

ДТП произошло 20 августа в 3:58 между селами Высокое и Радостное, примерно в 90 км к югу от Запорожья.

На автодороге М-18 «Харьков-Симферополь» столкнулись два легковых автомобиля. После этого одна из машин загорелась.

«В результате ДТП погибли 4 человека, из них 2 детей (возраст до 8 лет), и травмированы 2 человека, которые в состоянии средней степени тяжести госпитализированы», — сообщили в ГСЧС.