В ДТП у Березівському районі Одещини загинули дві людини, ще дві – госпіталізовані (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталося вчора, 5 грудня, біля села Знам’янка.

Попередньо встановлено, що 33-річний водій легкового автомобіля «Audi», рухаючись трасою Одеса-Київ, не впорався з керуванням і допустив зіткнення з вантажним автомобілем «Scania», що стояв на узбіччі. В результаті зіткнення двоє пасажирів «Audi» загинули, ще одного пасажира та самого кермувальника госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. Водій вантажівки не постраждав.

Відомості за фактом ДТП слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Наразі правоохороні вирішують питання про оголошення водію підозри та клопочуть про обрання йому запобіжного заходу.

В рамках кримінального провадження поліцейські призначили експертизи. Автомобіль вилучили на арештмайданчик.

Березівський районний відділ поліції Одещини